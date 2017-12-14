Moody`s: Перспективы финансирования банков Азербайджана ограничены

2017-12-14 14:48 | www.apa.az | 5

Международное рейтинговое агентство Moody's расценивает прогноз по рейтингу банков стран СНГ как «стабильный».

Как передает АПА-Экономикс, по мнению аналитиков Moody's, в банках Азербайджана наблюдается высокая долларизация депозитов. «А это привело к нехватке ликвидности в национальной валюте. В настоящее время депозитный портфель банков Азербайджана уязвим и нестабилен. В то же время, банки вынуждены привлекать дорогие кредиты, что ограничивает их возможности финансирования».