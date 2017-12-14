Операция против сектантов в Азербайджане: уничтожены 16 боевиков

2017-12-14 13:22 | www.oxu.az | 5

"В Азербайджане активизировались ваххабитские секты".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Генпрокуратуры Рауф Мамедов.

По его словам, в стране действуют агенты ваххабитских и других чуждых течений, вербуя женщин и малолетних:

"В результате борьбы с этими сектами было уничтожено 16 террористов, 21 человек был задержан и представлен к следствию. В результате деятельности Службы госбезопасности было аннулировано гражданство 258 человек, находившихся в рядах незаконных вооруженных формирований за рубежом".

Э.Ш.

