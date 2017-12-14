Названа основная причина распада семей в Азербайджане

2017-12-14 13:33 | www.oxu.az | 5

"Анализы показывают, что в наше время материальное положение не является основной причиной распада семей".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, разводы чаще случаются в бездетных семьях: "Рождение больных детей тоже является причиной разводов".

Председатель госкомитета отметила, что есть несколько проблем, оказывающих влияние на институт семьи:

"В некоторых случаях к ослаблению и распадам семей приводят трудные взаимоотношения между членами семьи, напряженная социально-психологическая среда, ранний и неофициальный брак, случаи домашнего насилия, уклонение детей от учебы. Но иногда мы встречаемся со слабым чувством ответственности родителей и детей".

Э.Ш.

