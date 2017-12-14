Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 трлн рублей

2017-12-14 15:36 | www.trend.az | 4

Расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции, передает ТАСС.

"На следующий год предусмотрены военные расходы - 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на закупки и 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на содержание (военной техники - прим. ТАСС), то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП", - сказал глава государства.

"Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в $700 млрд. У нас 46, а там - 700, почувствуйте разницу", - заявил президент, отметив, что России $46 млрд достаточно.

"Можно, конечно, сказать что и этого много", - продолжил глава государства и напомнил, что в России есть известная шутка: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.

И рассказал на эту тему анекдот. Бывший офицер спрашивает сына: "Сынок, у меня кортик был, ты не видел кортик?" Он отвечает: "Пап, не ругайся, поменял у мальчишки из соседнего двора на часы". Отец посмотрел: "Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот придут к нам завтра бандиты, грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Московское время 12:30".