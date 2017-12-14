Контейнерные перевозки из Китая в Европу через Беларусь в 2017 году выросли вдовое

2017-12-14 15:47 | www.trend.az | 5

Контейнерные перевозки из Китая в Европу через Беларусь в 2017 году выросли вдовое. Об этом заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, общаясь сегодня с журналистами в Москве на круглом столе "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов", сообщили Белта в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Владимир Морозов отметил, что за неполный год из Китая в Европу через Беларусь проследовало около 3 тыс. поездов. В следующем году ожидается также дальнейший рост объемов перевозок в Европу.

Владимир Морозов подчеркнул важность для БЖД российского транзита через Беларусь: в его общем объеме 87% составляют грузы из России. По сравнению с прошлым годом в 2017-м объем транзита увеличился почти на четверть. Это связано прежде всего с ростом российской и белорусской экономик.

На заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отметил, что тема транзита чрезвычайно актуальна для Беларуси в силу значимости транспортной составляющей для ее экономики. Транспортный сектор занимает около 6% в ВВП страны, способствует развитию внутренней и внешней торговли. На транспортные услуги приходится половина общего объема экспорта услуг страны. Согласно программе развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы доходы от транзита к 2020 году планируются на уровне $1,5 млрд.