Президент России: На территории Донбасса нет российской армии

2017-12-14 15:21 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса», - сказал Путин.

В.Путин также отметил, что Киев должен договариваться с Донбассом, такие проблемы не решаются посредниками.

«Украинские нацбатальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования», - сказал Владимир Путин.

Путин также рассказал, почему между Киевом, «ДНР» и «ЛНР» не состоялся обмен пленными: «Процесс обмена пленными между Киевом, «ДНР» и «ЛНР» не состоялся из-за изменения украинских списков, но давайте хотя бы перед новым годом это решим».