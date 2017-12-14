Ильхам Алиев: BP - основной партнер Азербайджана в глобальных энергопроектах

2017-12-14 13:42 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по торговле и поощрению экспорта Великобритании, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фейрхед.

Как передает Oxu.Az, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двухсторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией во всех сферах, отмечено наличие хорошего потенциала для еще большего развития сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев сказал, что экономические связи между нашими странами имеют хорошую историю, подчеркнув, что Великобритания является крупнейшим зарубежным инвестором Азербайджана. Он также отметил, что компания BP является основным партнером Азербайджана в глобальных энергопроектах

Э.Ш.

