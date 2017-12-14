Азербайджанский солдат стал шехидом – ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 13:46 | www.oxu.az | 4
Погибший в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Физули Салахов, 1978 года рождения, будет похоронен завтра на кладбище Гандов в Шабранском районе. Он 19 лет прослужил в ВС Азербайджана.
У шехида Ф.Салахова осталось двое детей.
12:07
В результате нарушения подразделениями ВС Армении режима прекращения огня военнослужащий азербайджанской армии Салахов Физули Сулейман оглы стал шехидом.
Об этом Oxu.Az сообщили в МО.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.
Аллах рехмет элясин!