Азербайджанский солдат стал шехидом – ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 13:46 | www.oxu.az | 4

Погибший в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Физули Салахов, 1978 года рождения, будет похоронен завтра на кладбище Гандов в Шабранском районе. Он 19 лет прослужил в ВС Азербайджана.

У шехида Ф.Салахова осталось двое детей.

12:07

В результате нарушения подразделениями ВС Армении режима прекращения огня военнослужащий азербайджанской армии Салахов Физули Сулейман оглы стал шехидом.

Об этом Oxu.Az сообщили в МО.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Аллах рехмет элясин!

Э.Ш.

