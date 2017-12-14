Генпрокуратура Азербайджана о борьбе с чуждыми исламу течениями

2017-12-14 16:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активизировались лица, представляющие ваххабитское течение, сказал в четверг представитель Генпрокуратуры Азербайджана Рауф Мамедов.

По его словам, представители ваххабитского и других чуждых исламу течений и сегодня действуют в Азербайджане, вовлекая женщин и детей.

«В результате борьбы с членами этих течений было уничтожено 16 террористов. В ходе операций был задержан и привлечен к уголовной ответственности 21 человек. Благодаря работе сотрудников Службы государственной безопасности за участие в незаконных вооруженных соединениях в других странах гражданства были лишены 258 человек», - сказал Мамедов