Инвестиции Великобритании в экономику Азербайджана превышают 27 млрд. долларов

2017-12-14 15:24 | www.apa.az | 5

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с находящейся в Баку с визитом государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, баронессой Роной Фэйрхед.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, на встрече Ш.Мустафаев подчеркнул, что британские компании могут инвестировать в промышленные парки Азербайджана, а также совместно с местными компаниями создать животноводческие хозяйства, наладить производство медицинского оборудования, продуктов питания, в частности, переработку мяса и молока. Кроме того, добавил Ш.Мустафаев, обе страны имеют большие возможности для развития связей в сферах туризма, транспорта и ИКТ. По мнению министра, Великобритания также может воспользоваться транспортными и транзитными возможностями Азербайджана.

По его словам, инвестиции Великобритании в экономику Азербайджана, вложенные до настоящего времени, превышают 27 млрд. долларов. Он добавил, что Великобритания занимает первое место среди зарубежных инвесторов Азербайджана. Оба государства придают большое значение двухсторонним связям и успешно сотрудничают в различных направлениях экономики. Глава Минэкономики подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане работает свыше 500 компаний с британским капиталом. В качестве примера успешной деятельности британских компаний в Азербайджане Ш.Мустафаев привел компанию BP, которая участвует в семи нефтегазовых проектах, в том числе проекте «Южного газового коридора» и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.

В ходе встречи министр еще раз напомнил гостю о справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В свою очередь, баронесса Рона Фэйрхед особо подчеркнула успехи, достигнутые Азербайджаном в сфере экономики, а также сотрудничество страны с британскими компаниями, в том числе с BP.