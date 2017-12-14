Американец с пистолетом украл криптовалюту на 2 миллиона долларов

2017-12-14 14:38 | www.oxu.az | 4

Житель американского штата Нью-Джерси украл 1,8 миллиона долларов в криптовалюте Ethereum, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные местного суда.

Установлено, что 4 ноября вместе с сообщником 35-летний Луис Меза (Louis Meza), угрожая пистолетом, забрал у мужчины сотовый телефон, кошелек и ключи от квартиры и сбежал. Потерпевший вызвал полицию.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как из дома потерпевшего Меза вынес какую-то коробку. Следствие предположило, что там мог находиться ключ доступа к электронному кошельку.

Сообщается, что налетчик пришел домой и перевел себе около двух миллионов долларов в криптовалюте со счета потерпевшего.

Как отмечает агентство, в настоящее время хакеры и утечка личных электронных данных перестали быть единственной угрозой для обладателей криптовалюты.