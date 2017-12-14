900 человек из Азербайджана примкнули к незаконным вооруженным формированиям - госкомитет

2017-12-14 16:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане были попытки политизировать ислам, сказал в четверг журналистам зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

По его словам, некоторые лица склоняются к радикализму, попадая под влияние.

«Это наблюдалось в нардаранских событиях в 2015 году. Некоторые попадают под влияние определенных сил, что заканчивается плачевно. Никто в Азербайджане не запрещает верующим посещать мечети. Просто радикалы, прикрываясь религией, оказывают свое влияние на некоторых представителей общества», - сказал Гейдаров.