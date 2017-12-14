Unibank предлагает предпринимателям беззалоговые кредиты до 100 000 манатов

2017-12-14 16:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank предлагает предпринимателям беззалоговые кредиты до 100 000 манатов, сообщает банк в четверг.

Теперь владельцы бизнеса, являющиеся клиентами Unibank, на основе оборотов по текущим счетам могут взять кредиты до 100 000 манатов без залогового обеспечения. Кредит выдается клиенту с выгодной процентной ставкой в течение одного дня. Если владелец бизнеса погасит кредит в течение одной недели, в этом случае он не будет платить проценты по кредиту.

Руководитель департамента корпоративных банковских услуг Unibank Турал Гусейнов считает, что этот кредит, с условиями получения в течение одного дня без допополнительных документов и залогового обеспечения, без взимания процентов в течение семи дней, является очень выгодным инструментом для устранения краткосрочных кассовых разрывов.

Следует отметить, что недавно Unibank выпустил еще одну услугу для своих клиентов. Теперь, владельцы бизнеса в любое время, не приходя в банк, могут забронировать счет в любой валюте (https://onlineservices.unibank.az/AccountOrder/index.html)