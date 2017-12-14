Население Азербайджана в этом году направило на выплату процентов по кредитам 781 млн. манатов

2017-12-14 15:47 | www.apa.az | 5

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2017 года составили 43 млрд. 389,9 млн. манатов, что на 8,2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре 2017 года достигли 4 459,1 манатов.

В отчетном периоде 84,8% доходов населения или 36 794,6 млн. манатов были направлены на потребительские нужды, 8,5% или 3 688,1 млн. манатов - на выплату налогов и взносов за социальное страхование, 1,8% или 781,018 млн. манатов – на выплату процентов по кредитам, 4,9% или 2 216,1 млн. манатов - на пополнение вкладов и капитала. После выплаты налогов и взносов за социальное и другие виды страхования в распоряжении населения осталось 39,692 млрд. манатов.