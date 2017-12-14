Саакашвили: Я не боюсь тюрьмы

2017-12-14 14:48 | www.oxu.az | 5

Лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что во время своего пребывания в СИЗО в Киеве понял, что «не боится тюрьмы», сообщает Oxu.Az со ссылкой на "Росбалт".

«Я испытал себя и в тюрьме. Оказалось, что я вообще не боюсь этого, даже в самой худшей форме. Первый день - самый тяжелый, когда посадили и сказали, что сидеть мне здесь несколько лет, а затем еще несколько лет в Грузии. Однако на второй день я был хорошей форме, так что испытал себя во всех ситуациях, и не боюсь ни пуль, ни тюрьмы», - сказал бывший одесский губернатор в интервью грузинскому Первому радио.

По его словам, он уверен в победе нынешних оппозиционных сил в Украине:

«Когда мы победим в Украине, поедем в Грузию. Если мне не дадут возможность установить порядок в Украине и до этого отпустят в Грузию, то установим порядок в Грузии, а потом приедем в Украину. Уверяю, что меня хватит на обе страны. У меня достаточно сил, энергии и выносливости».

Н.О.