Азербайджанский летчик написал гимн любви (ВИДЕО, ФОТО)

2017-12-14 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Tafur (Руфат Халил) снял клип на авторскую композицию "İlk və Son", которую посвятил своей супруге и всем любящим сердцам, сообщил Trend Life исполнитель. Режиссер работы – Агамехти Агаев, оператор – Бахруз Гурбанлы.

"Любовь к женщине, которая становится твоей супругой - серьезный выбор, один из главных в судьбе. По сути, это сверхъестественно, это чудо: двое, не связанные кровными узами, становятся родными людьми. Роднее самой близкой родни. Однако, зачастую суета бесконечных будней часто сводит на нет чувственную сторону отношений между супругами. Порой, для поддержания огня в семейном очаге так не хватает теплых и добрых слов. А ведь очень важно с годами не утратить романтику, умение увлекаться и любить по-настоящему, ярко и живо, как в юности. Каждой женщине, чтобы быть счастливой в браке, необходимо знать и чувствовать, что муж ее любит. Одни пишут стихи, другие музыку – я решил соединить это воедино и экранизировать свои чувства, посвятить всем любящим сердцам. Пусть это станет гимном любви!", - отметил Tafur.

Tafur – это псевдоним, перевернутое имя от Руфат. Он обучался в музыкальной школе №33 по классу фортепиано, пел в школьном хоре. Является учеником мастеров вокального искусства Мобиля Ахмедова, Тамиллы Ахундовой и Офелии Ахундовой, выпускником Национальной академии авиации Азербайджана, по профессии – летчик гражданской авиации.