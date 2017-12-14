Госкомтаможни прокомментировал импорт в Азербайджан лекарственного препарата «Oksiam-B»

2017-12-14 15:50 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, утверждалось, что данные капли производятся в Турции фирмой Univerce Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd Şti. и поставляются в Азербайджан ООО Dihac. По итогам разбирательства, проведенного соответствующими структурами Госкомтаможни, выяснилось, что лекарственного препарата «Oksiam-B» нет в списке лекарств, поставляемых в Азербайджан ООО Dihac. «Лекарственный препарат «Oksiam-B» поставлялся в страну ООО Norma Med и имел соответствующий сертификат Минздрава», - заявили в Госкомтаможни.