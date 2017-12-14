Путин: Не мне оценивать работу президента Трампа

2017-12-14 14:53 | www.oxu.az | 4
"Не мне оценивать работу президента США Трампа, это должен делать американский народ".
Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.
Президент России отметил, что Трампу на посту президента США, по его мнению, удалось добиться определенных успехов:
"Мы видим достаточно серьезные его достижения. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов американской экономики. При всем уважении к оппозиции в США это объективные факторы".
В. Путин выразил надежду, что Россия и США нормализуют свои отношения и страны будут совместно преодолевать общие угрозы.
Комментируя мусируемый в американских СМИ вопрос о российском влиянии на выборы президента США в 2016 году, Путин заявил:
"Все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать ему нелегитимный характер. Люди которые это делают, наносят ущерб, обекровливают возможности главы государства, не уважают избирателей, которые отдали за него голоса".
Н.О.