Путин: Не мне оценивать работу президента Трампа

2017-12-14 14:53 | www.oxu.az | 4

"Не мне оценивать работу президента США Трампа, это должен делать американский народ".

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

Президент России отметил, что Трампу на посту президента США, по его мнению, удалось добиться определенных успехов:

"Мы видим достаточно серьезные его достижения. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов американской экономики. При всем уважении к оппозиции в США это объективные факторы".

В. Путин выразил надежду, что Россия и США нормализуют свои отношения и страны будут совместно преодолевать общие угрозы.

Комментируя мусируемый в американских СМИ вопрос о российском влиянии на выборы президента США в 2016 году, Путин заявил:

"Все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать ему нелегитимный характер. Люди которые это делают, наносят ущерб, обекровливают возможности главы государства, не уважают избирателей, которые отдали за него голоса".



Н.О.