Сегодня день рождения Рашида Бейбутова

2017-12-14 15:00 | www.oxu.az | 4

Сегодня день рождения выдающегося деятеля культуры и общественного деятеля Рашида Меджид оглы Бейбутова, ставшего одним из основоположников эстрадного искусства в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, Рашид Бейбутов родился 14 декабря 1915 года в Тбилиси. Его отец Меджид Бейбутов был известным народным певцом-ханенде из Шуши. Мать, Фируза Векилова была преподавателем русского языка, а также руководителем драматического кружка в Тифлисском клубе.

В 1933 году Рашид Бейбутов поступил в железнодорожный техникум, где стал организатором самодеятельного студенческого оркестра. Затем служил в РККА, где был солистом армейского ансамбля.

После службы он недолго пел в одном из тбилисских эстрадных коллективов. 1943 году Бакинская киностудия решила создать фильм «Аршин Мал-Алан» по одноимённой оперетте Узеира Гаджибекова. Один из постановщиков фильма случайно оказался на концерте в доме офицеров в Баку, где Бейбутов исполнял арию Аскера, и пригласил Рашида на главную роль в фильме. Вышедший в 1945 году фильм с огромным успехом прошёл на экранах СССР и многих зарубежных стран.

В 1957 году создал при Азербайджанской филармонии концертный ансамбль, объединяющий стилистику джаза и азербайджанские народные инструменты, был его художественным руководителем (1957—1959).

В 1966 году Бейбутов организовал Азербайджанский театр песни (сейчас носящий его имя), был художественным руководителем и солистом этого театра до конца своих дней.

В начале 1950-х годов побывал на гастролях в Болгарии, Венгрии, Италии, Индии, Китае. Выступал также в Сирии, Турции, Египте, Иордании, Иране, Ираке, Финляндии, Польше и в странах Латинской Америки.

Бейбутов много сделал для становления национальной оперы и музыкальной комедии. Выигрышная сценическая внешность, большой артистический талант и обаяние, способность к пониманию любой национальной музыки принесли Бейбутову огромный успех, сопровождавший его на протяжении всей жизни.

Скончался Рашид Бейбутов 9 июня 1989 года. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

14 декабря 2017 года великому азербайджанскому исполнителю Рашиду Бейбутову исполнилось бы 102 года.