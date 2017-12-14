Путин заявил, что Россия готова оказывать поддержку Кабулу

2017-12-14 16:38 | www.trend.az | 7

Россия готова в сотрудничестве с США и прочими заинтересованными странами работать над проблемой производства наркотических средств в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Как вы знаете, это, к сожалению, надо сказать, территория Афганистана, это территория, где больше всего в мире наркотиков производится тяжелых, часть из них поступает и на российский рынок. Нас это не может не беспокоить, и мы вместе с Афганским правительством, вместе с Соединенными Штатами, с другими заинтересованными готовы с вами работать над преодолением этих трудностей", — сказал он, отвечая на вопрос афганского журналиста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.