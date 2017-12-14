Пресечена попытка провоза крупной партии ювелирных изделий через границу Азербайджана (ФОТО)

2017-12-14 16:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку провоза гражданином России через границу Азербайджана крупной партии незадекларированных серебряных ювелирных изделий, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в четверг.

Ювелирные изделия были обнаружены в сумке российского гражданина, прибывшего рейсом Стамбул-Баку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы минюста, общий вес обнаруженных изделий 925 пробы составил более 14 килограммов.