Совершивший убийство в Агдаше был задержан в Габале - ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 16:00 | www.apa.az | 7

Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного в Агдашском районе.

Как сообщает местное бюро АПА, проживающий в Баку уроженец Агдашского района Гаджиев Тарлан Фикрет оглу 2000 г.р. во время конфликта на почве личных отношений нанес ножевые ранения в сердце и спину своему ровеснику, жителю города Агдаш Насибову Атрафу Насиб оглу. От полученных травм Насибов скончался на месте происшествия. Инцидент произошел сегодня утром напротив почты на улице Бекира Набиева.

Совершивший убийство Т.Гаджиев сбежал с места происшествия, уехав к родственникам, проживающим в Габалинском районе. Затем юноша скрывался в лесу, где был задержан сотрудниками отдела полиции Агдашского района.

Жители района сообщили местному бюро АПА, что студент 2 курса Агдашского гуманитарного колледжа умер в результате спора в связи с вопросом чести.

По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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12.00

Установлена личность убитого в Агдаше юноши.

Как сообщает местное бюро АПА, убитый сегодня утром житель Агдаша Насибов Атраф Насиб оглу 2000 г.р. являлся студентом 2 курса Агдашского государственного гуманитарного колледжа.

Согласно сообщению, нападавшим оказался его ровесник Гаджиев Тарлан Фикрет оглу. Он убил Атрафа, нанеся ножевые удары в область сердца.

Пока не известно, по какой причине произошел инцидент.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело.

В Агдашском гуманитарном колледже сообщили, что студент 2 курса Атраф Насибов получил ножевые ранения в районе 10:00. Инцидент произошел за пределами колледжа. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

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11.00

В Агдаше произошло убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел сегодня около 10.30 напротив почты на улице Бекира Набиева в городе Агдаш.

Сообщается, что парню 16-17 лет было нанесено ножевое ранение в область сердца.

Тело отправлено в морг. По факту ведется расследование. Личности убийцы и жертвы пока не установлены.