Путин объяснил, зачем КНДР оружие массового уничтожения – ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 15:05 | www.oxu.az | 5

"КНДР не видит другого пути для самосохранения помимо создания оружия массового уничтожения".

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

14:34

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем существующих военных договоров и оборонном бюджете страны, заявил, что в России будет обеспечена безопасность без втягивания в гонку вооружений.

«Мы не выходили из договоров, являющихся краеугольным камнем безопасности», - подчеркнул Путин.

По его словам, США вышли из договора по ПРО в одностороннем порядке, и сейчас в Штатах проводится информационно-пропагандистская работа для «продавливания» выхода страны из договора по РСМД.

«По факту они уже вышли из договора. Они якобы поставили системы ПРО в Румынии, а по факту поставили пусковые системы Aegius. Их можно легко заменить на ракеты средней дальности. Процесс пошел, по факту», - добавил Путин.

Он заявил, что Россия не собирается выходить из договоров по вооружению и расходы на оборону не нанесут ущерба бюджету на социальные нужды.

«Мы знаем, мы видим эти процессы, понимаем, к чему конкретно действия (США) могут привести. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений», - подчеркнул президент.

14:13

Промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, должно идти параллельно с обеспечением экологической и военной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы ежегодной большой пресс-конференции.

"У нас целая программа выстроена по развитию Арктики, здесь важно, чтобы промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, причем самого разного, <...> должно идти параллельно с заботой о природе, с соблюдением всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе", - сказал глава государства.

13:52

"Моя предвыборная программа практически готова".

Как передает Oxu.Az об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Я уже много говорил о том, какой хотел бы видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, современной, построена на высоких технологиях. Я не хотел бы говорить о предвыборной программе. Она у меня практически уже есть. Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высокие технологии. Все должно быть нацелено на повышение доходов граждан", - заявил Путин.

Напомним, очередные президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года.

Э.Ш.

