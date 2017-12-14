Старейший человек в мире отметил свой 113-й день рождения

2017-12-14 15:16 | www.oxu.az | 4

Житель испанской деревни Франциско Нуньес Оливера отметил 113-й день рождения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на сообщает Лайф.

Свой день рождения мужчина, у которого четверо детей, девять внуков и 15 правнуков отметил скромно, придерживаясь своего традиционного распорядка и употребляя за праздничным столом продукты, к которым привык за долгие годы.

По словам долгожителя, его завтрак состоит из любимого бисквита и стакана молока, а обед и ужин - из выращенных на участке овощей и бокала хорошего вина. При этом за серьёзной помощью в больницу Оливера обращался лишь однажды — несколько лет назад долгожителю потребовалась операция на глазах.

При этом, по словам родственников пожилого испанца, Франциско Нуньес Оливера не страдает "традиционными" старческими недугами — деменцией, артритом и другими болезнями.

Н.О.