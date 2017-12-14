Иран назвал дату запуска железной дороги в рамках проекта "Север-Юг"

2017-12-14 16:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) в рамках международного транспортного проекта "Север-Юг" будет сдана в эксплуатацию 25 декабря, сообщает в четверг компания "АзРусТранс" (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Русагротранс") со ссылкой на генерального директора управления по международным делам "Железных дорог Ирана" Аббаса Назари.

По его словам, Азербайджан и Иран обсудили вопросы, связанные с таможенными процедурами и выдачей виз, а также вопросы использования грузового терминала в иранской Астаре.

Протяжённость железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) на территории Азербайджана составляет восемь километров, еще два километра дороги проходит от границы до иранской Астары. Проект также включает мост на реке Астарачай.