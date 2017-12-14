Товарооборот Беларуси и Польши должен достичь около $2,5 млрд - посол

2017-12-14 16:45 | www.trend.az | 6

Активность белорусско-польского сотрудничества растет, и по итогам этого года товарооборот Беларуси и Польши должен достичь около $2,5 млрд, заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, передает корреспондент Белта.

"По результатам 2017 года ожидается более $2,5 млрд товарооборота, что больше примерно на 20%, чем в прошлом году", - сказал посол. Причем рост торговли наблюдается с двух сторон - и белорусской, и польской.

Дипломат подчеркнул, что в последние два года наблюдается рост взаимодействия как в экономической, так и политической плоскости. Об этом свидетельствует большое количество визитов, осуществленных польской стороной. В их числе приезд в Минск руководства министерств иностранных дел, внутренних дел, образования, здравоохранения (в основном на уровне заместителей министров). Кроме того, состоялись встречи парламентариев двух стран, белорусско-польские встречи на уровне ЦЕИ и ОБСЕ. Также Польша и Беларусь взаимодействуют в рамках ЮНИСЕФ и ПРООН.