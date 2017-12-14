В Баку украли сейф со 100 000 манатов

2017-12-14 16:05 | www.apa.az | 3

13 декабря житель города Баку Хазиев Хазар заявил во 2 отделение полиции Управления полиции Хазарского района, что решетки частного дома в жилом массиве «Вишневка» были сломаны, а из его квартиры украден сейф со 100 000 манатов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку и Хазарского РУП оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было установлено, что преступление совершили жители Хазарского района Байрам Аскеров и Гейдарали Гаджиев. В результате оперативно-розыскных мероприятий эти лица были задержаны и переданы следствию. Отметим, что при обыске подозреваемых в совершении преступления лиц и их квартир были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств украденные деньги.

В следственном отделе Хазарского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Необходимые следственные действия, а также неотложные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.