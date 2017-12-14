На бульваре устанавливают 35-метровую елку

2017-12-14 15:27 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане начали установку основной праздничной елки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы департамента торговли и обслуживания Исполнительной власти города Баку Алиаббас Багиров.

По его словам, главная елка страны будет установлена на проспекте Нефтчиляр, позади Государственного кукольного театра, на территории Приморского национального парка.

А.Багиров сообщил, что высота елки составит 35 метров. Работы по ее установке близки к завершению.

Э.Ш.

