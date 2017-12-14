Между Минздравом и Таможенным комитетом разгорается скандал

2017-12-14 15:35 | www.oxu.az | 3

Вчера Минздрав распространил информацию об импорте в Азербайджан поддельного лекарственного препарата – глазных капель «Oksiam-B». Утверждалось, что данные капли производятся в Турции фирмой Univerce Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd Şti. и поставляются в Азербайджан ООО Dihac. В ходе расследования выяснилось, что это поддельный лекарственный препарат неизвестного происхождения. Было сделано предупреждение о запрете на использование и продажу данного препарата.

Сегодня Государственный таможенный комитет сделал заявление по этому поводу.

Как сообщили Oxu.Az в Комитете, по итогам разбирательства, проведенного соответствующими структурами ГТК, выяснилось, что лекарственного препарата «Oksiam-B» нет в списке лекарств, поставляемых в Азербайджан ООО Dihac.

Лекарственный препарат «Oksiam-B» поставлялся в страну ООО Norma Med и имел соответствующий сертификат Минздрава.

Э.Ш.

