Dışişleri Bakanlığından Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan'ın Açıklamalarına Tepki

2017-12-14 17:38 | www.trend.az | 1

IHA

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan’ın Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te imzalanan protokollerin onaylanma sürecindeki gecikmenin sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan’ın Atina’da 13 Aralık 2017 tarihinde yaptığı konuşmada dile getirdiği Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te imzalanan protokollerin onaylanma sürecindeki gecikmenin sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğu yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya dönük bu ifadeler esefle karşılanmıştır" denildi.

Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme yönündeki çalışmalarını bu ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1991 tarihinden bu yana çeşitli düzeylerde sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: