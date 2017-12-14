Путин: Саакашвили плюет в лицо грузинского и украинского народов

2017-12-14 15:42 | www.oxu.az | 3

"То, что делает Саакашвили, - плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа! Как вы это терпите вообще?".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве, комментируя ситуацию с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили в Украине.

"На Украине что нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", - заявил Путин.

Говоря об урегулировании конфликта на востоке Украины, В Путин заявил, что эффективность Минского формата в вопросе урегулирования ситуации в Украине низкая.

"У Киева нет никакого желания реализовывать Минские соглашения. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс", - сказал В. Путин.

Он отметил, что США по сути являются полноправными и полноценными участниками процесса урегулирования в Украине и Россия не была против включения их в Нормандский формат.

Он охарактеризовал ситуация в этой стране, как "трагедию", отметив, что следует искать первоисточник этой трагедии, который, по его мнению, кроется в государственном перевороте и неконституционном захвате власти.

"Российской армии на территории Донбасса нет, но были созданы специальные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые полномасштабные акции против Донбасса", - заявил президент России.

Э.Ш.

