Весной 2018 года откроется сезонный ж/д маршрут из Ташкента до Иссык-Куля

2017-12-14 16:58 | www.trend.az | 4

Весной 2018 года откроется железнодорожный маршрут из Ташкента до Бишкека, затем далее до озера Иссык-Куль. Об этом журналистам в Бишкеке сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, комментируя итоги официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан, передает КНИА «Кабар».

По его словам, визит в Узбекистан был успешным, по транспорту договорились по всем видам.

«С 23 декабря авиакомпания «Айр Манас» начнет выполнят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Ташкент. Рейсы будут выполняться по два раза в неделю. Также с 2018 года откроется авиасообщение Ош-Ташкент», - сообщил министр.

«Весной 2018 года начнется функционировать сезонный железнодорожный маршрут Ташкент – Бишкек – Балыкчы», - добавил Калилов.

Он указал, что между Кыргызстаном и Узбекистаном был железнодорожный маршрут Джалал-Абад – Ташкент – Бишкек. «Нужно проанализировать, эксперты работают над этим вопросом. Если они посчитают, что маршрут будет рентабельным, то обязательно возобновим и этот маршрут», - отметил минситр.