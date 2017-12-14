Срок выдачи электронных виз приезжающим в Азербайджан туристам сокращается с 3 дней до 3 часов

2017-12-14 16:26 | www.apa.az | 5

Срок выдачи электронных виз приезжающим в Азербайджан туристам сокращается с 3 дней до 3 часов.

Как сообщает АПА-Экономикс, в связи с этим на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике были вынесены на обсуждение дополнения в статью 7-1 закона «О туризме» (Туристические визы). Отметим, что в настоящее время обращения желающих приехать в страну туристов о выдаче визы в электронном порядке рассматриваются в течение 3-х дней.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.