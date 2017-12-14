Disney покупает 21th Century Fox за $52,4 млрд

2017-12-14 17:06 | www.trend.az | 4

Одна из шести крупнейших киностудий США The Walt Disney Company договорилась о приобретении другой голливудской студии 21st Century Fox за $52,4 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кинокомпании 21th Century Fox, передает ТАСС.

Таким образом, "большая шестерка" ведущих голливудских кинокомпаний, в которую также входят студии Warner Brothers, Universal Studios, Sony Pictures и Paramount, превращается в "пятерку".

Сделка будет осуществлена путем обмена акциями. В состав новой объединенной компании войдут подразделения 21st Century Fox в сфере производства кино- и телефильмов, кабельного телевидения и в области международного телевизионного вещания.