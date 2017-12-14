Путин рассказал о нерешенных вопросах по энергетике и таможне в ЕАЭС

2017-12-14 17:07 | www.trend.az | 4

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) есть ряд нерешенных вопросов в части энергетики и таможенного регулирования, но есть и план действий по их урегулированию, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, передает РИА Новости.

"Что касается Евразийского экономического союза — это большое наше общее достижение. Критики всегда много, в том числе и по развитию Евразийского экономического союза, но цифры говорят о том, что решения были правильными и мы двигаемся в нужном нам всем направлении. Чем это подтверждается? Это подтверждается тем, что растет внутренний товарооборот, внутренний экспорт — это видно на цифрах. Даже с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат", — отметил Путин.

"Есть и пока нерешенные вопросы. Это многочисленные изъятия из принятых общих решений, связанных, прежде всего, с энергоносителями, с электроэнергией. Но у нас есть план действий, расписанный по годам, когда, в какое время, мы должны перейти к полной либерализации в этих секторах. И мы будем двигаться", — заявил президент.