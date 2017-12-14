Обвиняемым в убийстве сына народного поэта Фикрета Годжи зачитан приговор

2017-12-14 16:34 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в убийстве сына народного поэта Фикрета Годжи Эльнура Нахмедова, а также обвиняемых в хулиганстве его знакомых Руслана Мамедова и Парвиза Гусейнова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова Э.Нахмедов сказал последнее слово. По его словам, он не умышленно убил Я.Годжаева, они были друзьями.

П.Гусейнов же сказал, что смерть произошла по неосторожности.

Р.Мамедов отказался от последнего слова.

Затем судьи удалились на совещание. После совещания был зачитан приговор, согласно которому Эльнур Нахмедов лишен свободы на 5 лет, Парвиз Гусейнов – на 2 года, а Руслан Мамедов на 2 года и 6 месяцев.

Суд пришел к заключению, что Эльнур Нахмедов убил Я.Годжаева не умышленно, а по неосторожности.

Отметим, что 11 марта текущего года около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединения ветеранов ВОВ, расположенном по ул. М.Джалала был нанесен тупым предметом удар в область головы члену объединения Ялчыну Годжаеву. Годжаев (1969 г.р.) скончался на месте происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что Ялчын Годжаев на почве возникшего спора был избит своим знакомым - ранее судимым жителем города Сумгаиыт Русланом Мамедовым, жителем Сабирабадского района Эльнуром Нахмедовым и жителем города Баку Парвизом Гусейновым, после чего был убит Нахмедовым.

В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.