Малейка Аббасзаде: «30% выпускников 9 класса не попадают в 10»

2017-12-14 16:44 | www.apa.az | 4

«После выпускных экзаменов в 9 классе примерно 30% учащихся не попадают в 10 класс».



Как сообщает АПА, об этом в Сумгаите на посвященной новым правилам приема встрече с работниками системы образования, преподавателями и родителями, заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.



Она подчеркнула, что по разным параметрам результаты учащихся в Сумгаите всегда были лучше, чем у учащихся Баку: «И в этом году результаты выпускных экзаменов учащихся XI классов выше, чем в Баку. И это несмотря на то, что в Сумгаите примерно 3000, а в Баку 20000 выпускников.

Напомнив о 9-летнем обязательном образовании в Азербайджане, М. Аббасзаде сообщила, что 14 и 15 декабря ГЭЦ проведет мониторинговый экзамен для учащихся 6-х классов по азербайджанскому (русскому) языку и математике в 38 городских и районных общеобразовательных заведениях. Председатель ГЭЦ добавила, что мониторинговые экзамены будут организованы за счет государственных средств.



«Результаты выпускных экзаменов учащихся XI классов являются не только результатом школы, так как ученики также занимаются дополнительно. Поэтому мы видим разницу между выпускными экзаменами XI и IX классов», - подчеркнула председатель Совета директоров.