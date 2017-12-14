Российская компания планирует модернизировать ГЭС в Узбекистане

2017-12-14 17:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Публичное акционерное общество "Русгидро", крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности, планирует модернизировать гидроэлектростанции в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО "Узбекгидроэнерго".

"Акционерные общества "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве, он предусматривает изучение российской компанией возможностей принять участие в программе развития гидроэнергетики республики", - заявил собеседник агентства.

Представитель АО "Ленгидропроект" (входит в структуру "Русгидро") уточнил, что в рамках меморандума рассматривается возможность участия российской компании в строительстве двух и модернизации шести гидроэлектростанций (ГЭС) в Узбекистане.

По его словам, "Ленгидропроект" подписал договор с АО "Гидропроект" (в составе "Узбекгидроэнерго") на разработку предварительного технико-экономического обосновании (ТЭО) строительства Пскемской ГЭС мощностью 800 мегаватт в Ташкентской области. Подготовку ТЭО планируется завершить к середине 2018 года.

В июне в Узбекистане была утверждена "Программа развития гидроэнергетики на 2017-2025 годы", которая предусматривает строительство 18 и модернизацию 14 ГЭС общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. По расчетам программы, ее реализация позволит к 2026 году увеличить мощности ГЭС в 1,7 раза — до более 3 тысяч мегаватт.