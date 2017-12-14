Чемпионат Азербайджана один из слабейших в Европе

2017-12-14 17:20 | www.apa.az | 4

В отличие от большинства европейских стран в чемпионате Азербайджана зимний перерыв возник в начале декабря. Как сообщает apasport.az, прошедшая первая половина сезона отнюдь не предвещает напряжённой борьбы перед новым годом.

«Карабах», впервые в истории завоевавший путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов, несмотря на трудные игры в нём не испытал никаких трудностей в первых двух кругах Премьер-лиги. Команда Гурбана Гурбанова потеряла очки всего в 2 матчах и опережает своего ближайшего преследователя на 6 очков, а в плане игры выглядит намного сильнее. Несмотря на то, что «Габала» и «Зиря» преследуют агдамскую команду, скорее всего, они будут бороться в основном не за чемпионство, а за 2-ое место друг с другом.

«Сумгайыт», идущий на 4-ом месте, дающем путёвку в Лигу Европы, неспособен претендовать не только на чемпионство, но даже на место в первой «тройке». Отрыв лидера от команды, занимающей 4-ую строчку и стремящейся попасть в еврокубки, составляет 17 очков, а это свидетельствует о том, насколько низка конкуренция в чемпионате. С точки зрения конкуренции в нынешнем сезоне Премьер-лигу Азербайджана можно считать одним из слабейших чемпионатов в Европе.

При рассмотрении внутренних первенств 35 стран, проводимых по системе осень-весна, становится ясно, что лидер имеет такой большой отрыв от 4-го места в очень немногих чемпионатах. В этом плане чемпионату Азербайджана уступают только высшие лиги Черногории, Молдовы, Англии и Сербии. Премьер-лига Англии считается сильнейшим чемпионатом в мире, но благодаря прекрасному выступлению «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне многие уже сейчас объявили его чемпионом. А это непривычная картина для англичан.

Отметим и то, что в первенствах перечисленных стран команды провели больше игр. То есть «Манчестер Сити» оторвался на 18 очков после 17 туров, а «Карабах» всего после 14 матчей опережает 4-ую команду чемпионата на 17 очков. К тому же ожидается, что этот отрыв будет увеличиваться с каждым туром.

Таким образом, с учётом разницы в очках между командами в первых «квартетах» внутренних первенств с точки зрения конкуренции Премьер-лига Азербайджана на 31-ом месте среди 35 европейских стран. Самым напряжённым чемпионатом является Суперлига Греции, где 4-ая команда отстаёт от лидера всего на 3 очка. В 4 странах этот отрыв составляет 5 очков, и одна из них это Турция.

Очки, набранные в чемпионатах лидерами и командами, идущими на 4-ом месте

Черногория. 19 туров

«Сутьевска» – 48 очков

«Младость» – 24 очка

Отрыв: 24 очка

Молдова. 18 туров

«Шериф» – 45

«Дачия» – 26

Отрыв: 19

Англия. 17 туров

«Манчестер Сити» – 49

«Тоттенхэм» – 31

Отрыв: 18

Сербия. 22 тура

«Црвена Звезда» – 57

«Раднички» – 39

Отрыв: 18

Азербайджан. 14 туров

«Карабах» – 37

«Сумгайыт» – 20

Отрыв: 17

Дания. 19 туров

«Мидтьюлланд» – 44

«Хобро» – 27

Отрыв: 17

Чехия. 16 туров

«Виктория» – 46

«Слован» – 30

Отрыв: 16

Бельгия. 18 туров

«Брюгге» – 44

«Гент» – 28

Отрыв: 16

Австрия. 19 туров

«Штурм» – 44

«Адмира» – 28

Отрыв: 16

Хорватия. 19 туров

«Динамо» – 47

«Риека» – 32

Отрыв: 15

Украина. 19 туров

«Шахтёр» – 42

«Заря» – 27

Отрыв: 15

Словения. 18 туров

«Марибор» – 43

«Рудар» – 29

Отрыв: 14

Болгария. 20 туров

«Лудогорец» – 48

«Берое» – 34

Отрыв: 14

Румыния. 21 тур

ЧФР – 49

«Ботошани» – 35

Отрыв: 14

Швейцария. 18 туров

«Янг Бойз» – 37

«Грасхопперс» – 24

Отрыв: 13

Венгрия. 19 туров

«Ференцварош» – 41

«Гонвед» – 28

Отрыв: 13

Люксембург. 13 туров

«Нидеркорн» – 31

«Женесс» – 20 (12 игр)

Отрыв: 11

Армения. 15 туров

«Аласкерт» – 30

«Ширак» – 19

Отрыв: 11

Германия. 16 туров

«Бавария» – 38

«Байер» – 27

Отрыв: 11

Северная Ирландия. 19 туров

«Колрейн» – 48

«Клифтонвилл» – 37 (18 игр)

Отрыв: 11

Шотландия. 18 туров

«Селтик» – 41 (17 игр)

«Хиберниан» – 30

Отрыв: 11

Словакия. 19 туров

«Спартак» – 43

ДАК – 32

Отрыв: 11

Голландия. 16 туров

ПСВ – 40

«Зволле» – 30

Отрыв: 10

Франция. 17 туров

ПСЖ – 44

«Марсель» – 35

Отрыв: 9

Россия. 20 туров

«Локомотив» – 45

«Краснодар» – 36

Отрыв: 9

Португалия. 14 туров

«Порто» – 36

«Спортинг» – 28

Отрыв: 8

Испания. 15 туров

«Барселона» – 39

«Реал» – 31

Отрыв: 8

Кипр. 15 туров

АЕК – 35

АПОЕЛ – 27 (13 игр)

Отрыв: 8

Израиль. 13 туров

«Хапоэль» (Беер-Шэва) – 30

«Маккаби» (Тель-Авив) – 23

Отрыв: 7

Босния и Герцеговина. 18 туров

«Железничар» – 41

«Широки Бриег» – 35

Отрыв: 6

Турция. 15 туров

«Галатасарай» – 32

«Бешикташ» – 27

Отрыв: 5

Уэльс. 15 туров

«Нью-Сентс» – 35

«Кардифф» – 30

Отрыв: 5

Италия. 16 туров

«Интер» – 40

«Рома» – 35

Отрыв: 5

Польша. 20 туров

«Легия» – 38

«Лех» – 33

Отрыв: 5

Греция. 14 туров

АЕК – 30

«Атромитос» – 27

Отрыв: 3