Чемпионат Азербайджана один из слабейших в Европе

2017-12-14 17:20 | www.apa.az | 4
В отличие от большинства европейских стран в чемпионате Азербайджана зимний перерыв возник в начале декабря. Как сообщает apasport.az, прошедшая первая половина сезона отнюдь не предвещает напряжённой борьбы перед новым годом.
«Карабах», впервые в истории завоевавший путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов, несмотря на трудные игры в нём не испытал никаких трудностей в первых двух кругах Премьер-лиги. Команда Гурбана Гурбанова потеряла очки всего в 2 матчах и опережает своего ближайшего преследователя на 6 очков, а в плане игры выглядит намного сильнее. Несмотря на то, что «Габала» и «Зиря» преследуют агдамскую команду, скорее всего, они будут бороться в основном не за чемпионство, а за 2-ое место друг с другом.
«Сумгайыт», идущий на 4-ом месте, дающем путёвку в Лигу Европы, неспособен претендовать не только на чемпионство, но даже на место в первой «тройке». Отрыв лидера от команды, занимающей 4-ую строчку и стремящейся попасть в еврокубки, составляет 17 очков, а это свидетельствует о том, насколько низка конкуренция в чемпионате. С точки зрения конкуренции в нынешнем сезоне Премьер-лигу Азербайджана можно считать одним из слабейших чемпионатов в Европе.
При рассмотрении внутренних первенств 35 стран, проводимых по системе осень-весна, становится ясно, что лидер имеет такой большой отрыв от 4-го места в очень немногих чемпионатах. В этом плане чемпионату Азербайджана уступают только высшие лиги Черногории, Молдовы, Англии и Сербии. Премьер-лига Англии считается сильнейшим чемпионатом в мире, но благодаря прекрасному выступлению «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне многие уже сейчас объявили его чемпионом. А это непривычная картина для англичан.
Отметим и то, что в первенствах перечисленных стран команды провели больше игр. То есть «Манчестер Сити» оторвался на 18 очков после 17 туров, а «Карабах» всего после 14 матчей опережает 4-ую команду чемпионата на 17 очков. К тому же ожидается, что этот отрыв будет увеличиваться с каждым туром.
Таким образом, с учётом разницы в очках между командами в первых «квартетах» внутренних первенств с точки зрения конкуренции Премьер-лига Азербайджана на 31-ом месте среди 35 европейских стран. Самым напряжённым чемпионатом является Суперлига Греции, где 4-ая команда отстаёт от лидера всего на 3 очка. В 4 странах этот отрыв составляет 5 очков, и одна из них это Турция.
Очки, набранные в чемпионатах лидерами и командами, идущими на 4-ом месте
Черногория. 19 туров
«Сутьевска» – 48 очков
«Младость» – 24 очка
Отрыв: 24 очка
Молдова. 18 туров
«Шериф» – 45
«Дачия» – 26
Отрыв: 19
Англия. 17 туров
«Манчестер Сити» – 49
«Тоттенхэм» – 31
Отрыв: 18
Сербия. 22 тура
«Црвена Звезда» – 57
«Раднички» – 39
Отрыв: 18
Азербайджан. 14 туров
«Карабах» – 37
«Сумгайыт» – 20
Отрыв: 17
Дания. 19 туров
«Мидтьюлланд» – 44
«Хобро» – 27
Отрыв: 17
Чехия. 16 туров
«Виктория» – 46
«Слован» – 30
Отрыв: 16
Бельгия. 18 туров
«Брюгге» – 44
«Гент» – 28
Отрыв: 16
Австрия. 19 туров
«Штурм» – 44
«Адмира» – 28
Отрыв: 16
Хорватия. 19 туров
«Динамо» – 47
«Риека» – 32
Отрыв: 15
Украина. 19 туров
«Шахтёр» – 42
«Заря» – 27
Отрыв: 15
Словения. 18 туров
«Марибор» – 43
«Рудар» – 29
Отрыв: 14
Болгария. 20 туров
«Лудогорец» – 48
«Берое» – 34
Отрыв: 14
Румыния. 21 тур
ЧФР – 49
«Ботошани» – 35
Отрыв: 14
Швейцария. 18 туров
«Янг Бойз» – 37
«Грасхопперс» – 24
Отрыв: 13
Венгрия. 19 туров
«Ференцварош» – 41
«Гонвед» – 28
Отрыв: 13
Люксембург. 13 туров
«Нидеркорн» – 31
«Женесс» – 20 (12 игр)
Отрыв: 11
Армения. 15 туров
«Аласкерт» – 30
«Ширак» – 19
Отрыв: 11
Германия. 16 туров
«Бавария» – 38
«Байер» – 27
Отрыв: 11
Северная Ирландия. 19 туров
«Колрейн» – 48
«Клифтонвилл» – 37 (18 игр)
Отрыв: 11
Шотландия. 18 туров
«Селтик» – 41 (17 игр)
«Хиберниан» – 30
Отрыв: 11
Словакия. 19 туров
«Спартак» – 43
ДАК – 32
Отрыв: 11
Голландия. 16 туров
ПСВ – 40
«Зволле» – 30
Отрыв: 10
Франция. 17 туров
ПСЖ – 44
«Марсель» – 35
Отрыв: 9
Россия. 20 туров
«Локомотив» – 45
«Краснодар» – 36
Отрыв: 9
Португалия. 14 туров
«Порто» – 36
«Спортинг» – 28
Отрыв: 8
Испания. 15 туров
«Барселона» – 39
«Реал» – 31
Отрыв: 8
Кипр. 15 туров
АЕК – 35
АПОЕЛ – 27 (13 игр)
Отрыв: 8
Израиль. 13 туров
«Хапоэль» (Беер-Шэва) – 30
«Маккаби» (Тель-Авив) – 23
Отрыв: 7
Босния и Герцеговина. 18 туров
«Железничар» – 41
«Широки Бриег» – 35
Отрыв: 6
Турция. 15 туров
«Галатасарай» – 32
«Бешикташ» – 27
Отрыв: 5
Уэльс. 15 туров
«Нью-Сентс» – 35
«Кардифф» – 30
Отрыв: 5
Италия. 16 туров
«Интер» – 40
«Рома» – 35
Отрыв: 5
Польша. 20 туров
«Легия» – 38
«Лех» – 33
Отрыв: 5
Греция. 14 туров
АЕК – 30
«Атромитос» – 27
Отрыв: 3