Названа ситуация с автомобилестроением в Азербайджане

2017-12-14 16:26 | www.oxu.az | 4

За 11 месяцев этого года в сфере строительства машин и оборудования, других транспортных средств, машин и полуприцепов было произведено продукции на 259,2 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года производство машин и оборудования выросло на 38,7%, других транспортных средств – на 16,9 процента. За 11 месяцев этого года производство фонтанной арматуры сократилось на 88,4%, автомобилей – на 88,9%, грузовых автомобилей – на 99,0%. Взамен производство тракторов увеличилось на 30,0 %.

Э.Ш.

