Азербайджан – одна из 10 популярных стран, посещаемых гражданами ОАЭ

2017-12-14 17:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – одна из самых популярных стран, которую граждане ОАЭ искали в Google для путешествий. Об этом сообщает портал "The National" со ссылкой на список слов, по которым в 2017 году велся поиск в Google.

Согласно данным поисковой системы Google, Франция оказалась самой известной среди стран, на которой граждане ОАЭ остановили свой выбор для путешествий, затем следуют Турция, Египет, Греция, Грузия, Азербайджан, Хорватия, Черногория и Камбоджа.

Напомним, что за 11 месяцев текущего года Азербайджан посетили 2 477 908 иностранных туристов, из которых 87 215 были гражданами ОАЭ.