В Узбекистане расширяются полномочия местных органов по утверждению и мониторингу бюджета

2017-12-14 17:19 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Параметры местных бюджетов в Узбекистане будут рассматриваться и утверждаться на сессиях соответствующих кенгашей (советов) народных депутатов.

Также на депутатов на местах возложен мониторинг исполнения бюджетов соответствующих областей, городов, районов.

В Республике Каракалпакстан обе функции выполняются депутатами парламента.

Это предусмотрено принятым накануне указом президента Узбекистана «О дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты».

С целью усиления контроля за финансами со стороны местных органов представительной власти, согласно указу, на депутатских сессиях подробно рассматриваются и утверждаются не только параметры соответствующих бюджетов (Каракалпакстана, областей, города Ташкента, районов (городов) республики), но и расчетные показатели по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов; программы социально-экономического развития территорий, меры по увеличению доходной базы бюджета и созданию новых рабочих мест.