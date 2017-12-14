В Узбекистане расширяются полномочия местных органов по утверждению и мониторингу бюджета

2017-12-14 17:19 | www.trend.az | 5
ТАШКЕНТ /Trend/ - Параметры местных бюджетов в Узбекистане будут рассматриваться и утверждаться на сессиях соответствующих кенгашей (советов) народных депутатов.
Также на депутатов на местах возложен мониторинг исполнения бюджетов соответствующих областей, городов, районов.
В Республике Каракалпакстан обе функции выполняются депутатами парламента.
Это предусмотрено принятым накануне указом президента Узбекистана «О дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты».
С целью усиления контроля за финансами со стороны местных органов представительной власти, согласно указу, на депутатских сессиях подробно рассматриваются и утверждаются не только параметры соответствующих бюджетов (Каракалпакстана, областей, города Ташкента, районов (городов) республики), но и расчетные показатели по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов; программы социально-экономического развития территорий, меры по увеличению доходной базы бюджета и созданию новых рабочих мест.