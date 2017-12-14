Сдан в эксплуатацию после реконструкции Международный аэропорт «Загатала»

2017-12-14 17:25 | www.apa.az | 5

После капитальной реконструкции официально сдан в эксплуатацию Международный аэропорт «Загатала».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», реконструкция аэропорта проведена в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева во время визита в Загатальский район. На территории аэропорта построена взлетно-посадочная полоса (ВПП), что позволяет принимать широкофюзеляжные воздушные судна, значительно расширен перрон, установлены современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование, а также произведен ремонт здания аэровокзального комплекса.

По случаю открытия аэропорта после реконструкции состоялось мероприятие, в котором приняли участие вице-президент ЗАО AZAL Этибар Гусейнов, глава исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, директор компании AzVirt Кямиль Алиев и др. В день открытия аэропорта здесь впервые приземлился один из самых больших пассажирских самолетов в мире – Airbus A340-500.

В результате строительных работ, которые были проведены азербайджанской компанией AzVirt, в аэропорту построена ВПП длиной 3000 метров и шириной 60 метров. Толщина покрытия составляет 92 см, из них 37 см составляет асфальтобетон. Новая полоса соответствует международным требованиям и позволит Международному аэропорту «Загатала» принимать широкофюзеляжные воздушные суда. В то же время, для строительных работ на территории аэропорта был сооружен переносной завод по подготовке асфальтобетонного строительного материала. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы была использована 121 тыс. тонна асфальтобетона. В общей сложности строительные работы были проведены на территории в 166 тыс. квадратных метров. Новый большой и удобный перрон Международного аэропорта «Загатала» площадью 31 тыс. квадратных метров позволяет обслуживать современные широкофюзеляжные самолеты, а также одновременно разместить на нем несколько среднемагистральных воздушных судов. В процессе реконструкции применялись самые современные технологии, что значительно увеличит качество услуг по обслуживанию самолетов.

Для оснащения новой ВПП использованы современные системы навигации и мультелатерации, метеорологическое и светосигнальное оборудование. В частности, для обеспечения работы радионавигационных систем и полос безопасности выполнены земельные работы объемом более 750 тыс. кубических метров. В связи с продлением ВПП также установлено новое светосигнальное оборудование, на вышке УВД установлена система дистанционного управления этим оборудованием. По периметру аэропорта дополнительно установлено ограждение на 5,5 км, проложены патрульные дороги. В связи с пересечением территории аэропорта с рукавом реки для предотвращения размыва взлетно-посадочной полосы построен тоннель длиной 182 метра и размерами 3х2 метра.

В связи с повреждениями во время землетрясения в 2012 году произведен ремонт здания аэровокзального комплекса, а также восстановлены системы отопления и канализации. Автомобильная стоянка перед аэровокзалом увеличена на 1200 квадратных метров и теперь рассчитана на 150 автомобилей. Для тестирования систем посадки, радиопеленгаторов и светосигнальных систем в Международном аэропорту «Загаталы» выполнены испытательные полеты, в ходе которых было установлено соответствие оборудования действующим современным нормам.

Отметим, что ввод в эксплуатацию Загатальского аэропорта может стать большим стимулом для развития туризма, а также грузооборота в регионе.