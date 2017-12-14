Федая Лачын подала апелляционную жалобу

2017-12-14 16:50 | www.oxu.az | 4

Арестованная певица Федая Лачын подала апелляционную жалобу на решение Насиминского районного суда.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал адвокат Ф.Лачын Тюркель Сулейманлы.

Адвокат заявил, что в жалобе содержится просьба об отмене решения Насиминского районного суда и освобождении Лачын под домашний арест до завершения следствия.

"Я пока не получил решение Насиминского районного суда, но уже подал апелляционную жалобу. После получения решения я расширю жалобу", - сказал адвокат.

Напомним, что ранее суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест для певицы Федаи Лачин, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным из поезда специального назначения.

Э.Ш.

