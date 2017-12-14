В Баку повесилась гражданка Молдовы – ФОТО

2017-12-14 17:04 | www.oxu.az | 4

В Сабунчинском районе столицы произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.az, 12 декабря около 8 часов вечера в поселке Бакиханова в съемной квартире повесилась 25-летняя гражданка Молдовы Мария Радик.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В квартире на столе были обнаружены спиртные напитки.

Экспертиза показала, что девушка находилась в нетрезвом состоянии во время суицида.

Сообщается, что Мария Радик прибыла в Баку 19 августа этого года. В Баку она работала дистрибьютором фирмы Oriflame.

По факту возбуждено уголовное дело. Тело Марии отправят на родину.