Есть такие передачи…лучше об этом не говорить – Аяз Салаев (ВИДЕО, ФОТО)

2017-12-14 17:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 15 декабря в 23:00 будет представлен очередной выпуск передачи "Пятый элемент". Гостем стал известный киновед, кинорежиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, актёр, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, сообщает Trend Life.

Ведущие передачи - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли). В беседе с ведущими Аяз Салаев ответил на каверзные вопросы, и рассказал об интересных моментах из творческой жизни.

Аяз Салаев родился 1 августа 1960 года в Баку. В 1982 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Л.Х. Маматовой и Е.Д. Суркова). В 1986-1988 годах учился в аспирантуре ВГИКа.

В 1983 - 1985 годах вёл на азербайджанском телевидении ставшую при нём культовой передачу «Ретро».

В 1988 году дебютировал в качестве режиссёра, сняв документальный фильм «Отец» («Ata») с участием дочери Гаджи Зейналабдина Тагиева, миллионера и мецената.

В 1995 году поставил игровой фильм «Летучая мышь» («Yarasa»), премьера которого с успехом прошла на Берлинском кинофестивале. Посвящённый 100-летию кинематографа, фильм был показан на более 20-ти международных кинофестивалях и получил ряд призов.