В связи с 12-летием создания МЧС Азербайджана проведено расширенное коллегиальное заседание

2017-12-14 17:32 | www.apa.az | 5

Сегодня в связи с 12 годовщиной образования Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) было проведено расширенное коллегиальное заседание.



Как сообщает АПА, выступивший на коллегиальном заседании министр МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров сказал, что основоположник современного Азербайджана Гейдар Алиев во время всего периода руководства страной основное внимание уделял надежной защите от природных и техногенных катастроф: «Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику своего отца. Подписанное им в 2005 году распоряжение о создании МЧС и включении в его состав охранных и спасательных структур стало важным шагом в сохранении человеческих жизней, имущества народа и государства во время природных и техногенных катастроф».

Министр сказал, что 129 выпускников Академии МЧС, Белорусского командно-инженерного института МЧС, Украинского Университета национальной гражданской обороны были приняты на баланс министерства и назначены военными и специалистами высокого ранга: «Между правительствами Азербайджана и Туркменистана было подписано соглашение о гражданской обороне и предотвращению, устранению последствий чрезвычайных ситуаций, а между МЧС Азербайджана и Узбекистана – план мероприятий на 2018-2019 годы. Впервые МЧС организовало в Баку международные учения «Каспий-2017» с участием России, Ирана, Казахстана и Туркменистана. На учения были привлечены 1100 человек личного состава, 208 единиц техники разного назначения, 2 самолета, 5 вертолетов, 10 скоростных катеров и 8 кораблей.

Напомнив об отправке по поручению президента Азербайджана гуманитарной помощи мусульманам Джибути и Мьянмы, К.Гейдаров отметил, что силы соответствующих структур и спасательные отряды МЧС с августа по сентябрь приняли активное участие в тушении лесных пожаров в ряде регионов Грузии, выполнили все поставленные перед ними задачи: «Заверяю президента Азербайджана, что мы и в дальнейшем будем мобилизовывать все наши силы и возможности для выполнения таких почетных обязанностей, как обеспечение безопасности населения и территории страны, защита наших материальных и культурных ценностей».



Затем было принято обращение к президенту Азербайджану, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.



Отметим, сегодня коллектив МЧС во главе с министром по чрезвычайным ситуациям К.Гейдаровым в Аллее почетного захоронения возложил венки и цветы к могилам Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, после чего сотрудники МЧС побывали в Аллее шехидов.