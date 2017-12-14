Названо число лицензированных Дедов Морозов

2017-12-14 17:17 | www.oxu.az | 7

В Исполнительную власть города Баку обратились пять человек по поводу работы Дед Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказал глава пресс-службы департамента торговли и обслуживания Исполнительной власти города Баку Алиаббас Багиров.

По его словам, деятельность Дедов Морозов будет разрешена с завтрашнего дня, то есть с 15 декабря. Дед Мороз и Снегурочка должны будут по отдельности уплатить пошлину в 60 манатов.

А.Багиров также добавил, что в прошлом году ИВ по поводу работы Дед Морозом обратились 15 человек, а в 2015 году – 30 человек.

Э.Ш.

