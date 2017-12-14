Сдан в эксплуатацию после реконструкции Международный аэропорт "Загаталы" (ФОТО)

2017-12-14 17:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - После капитальной реконструкции официально сдан в эксплуатацию Международный аэропорт "Загаталы", сообщает в четверг пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Реконструкция Международного аэропорта "Загаталы" проведена в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева во время визита в Загатальский район.

На территории аэропорта построена взлетно-посадочная полоса (ВПП), что позволяет принимать широкофюзеляжные воздушные судна, значительно расширен перрон, установлены современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование, а также произведен ремонт здания аэровокзального комплекса.

По случаю открытия аэропорта после реконструкции состоялось мероприятие, в котором приняли участие вице-президент ЗАО AZAL Этибар Гусейнов, глава исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, директор компании AzVirt Кямиль Алиев и др. В день открытия аэропорта здесь впервые приземлился один из самых больших пассажирских самолетов в мире – Airbus A340-500.

В результате строительных работ, которые были проведены азербайджанской компанией AzVirt, в аэропорту построена взлетно-посадочная полоса (ВПП) длиной 3000 метров и шириной 60 метров. Толщина покрытия составляет 92 см, из них 37 см составляет асфальтобетон. Новая полоса соответствует международным требованиям и позволит Международному аэропорту «Загаталы» принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

В то же время, для строительных работ на территории аэропорта был сооружен переносной завод по подготовке асфальтобетонного строительного материала. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы была использована 121 тыс. тонна асфальтобетона. В общей сложности строительные работы были проведены на территории в 166 тыс. квадратных метров.

Новый большой и удобный перрон Международного аэропорта «Загаталы» площадью 31 тыс. квадратных метров позволяет обслуживать современные широкофюзеляжные самолеты, а также одновременно разместить на нем несколько среднемагистральных воздушных судов. В процессе реконструкции применялись самые современные технологии, что значительно увеличит качество услуг по обслуживанию самолетов.