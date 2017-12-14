Азербайджан выполняет обязательства по соблюдению прав человека - Гулам Исакзаи

2017-12-14 17:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан следует рекомендациям по правам человека, выполняет свои обязательства по их соблюдению.

Об этом сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи на конференции, посвященной 10 декабря – Международному дню прав человека.

По его словам, Азербайджан продемонстрировал уважение прав человека, присоединился ко многим международным договорам.

Как сказал Исакзаи, права человека отражены в Конституции Азербайджана, ликвидация бедности для устойчивого развития является шагом, направленным на обеспечение и улучшение ситуации с правами человека.

Директор Института права и прав человека НАНА, депутат Милли Меджлиса (парламента) Айтен Мустафаева сказала, что сегодня наибольший удар по правам человека наносят терроризм и сепаратизм.